Al Marconi c' è ancora carburante per ora

All’aeroporto Marconi il carburante disponibile permette ancora voli regolari, senza restrizioni attualmente in vigore. In contrasto, gli scali di Brindisi hanno comunicato limitazioni nei rifornimenti di carburante, rendendo più complesso il normale svolgimento delle operazioni aeree. La situazione si mantiene stabile all’aeroporto di Bologna, mentre le limitazioni di Brindisi potrebbero influenzare i voli in partenza e in arrivo nelle prossime ore.

All’aeroporto Marconi si vola, almeno per ora. Il carburante c’è, e non sembrano esserci problemi. Peggio, invece, gli scali di Brindisi, i quali hanno annunciato limitazioni per i rifornimenti degli aerei. Lo scalo di Brindisi - che in Italia è un hub piuttosto importante - rimarrà senza carburante almeno fino alle ore 12 di oggi, martedì 7 aprile. La comunicazione è stata inviata alle compagnie le quali, come si legge su Il Sole 24 Ore, sono pertanto ‘invitate’ a calcolare la quantità di carburante necessario dall’aeroporto precedente e per le ore di volo successive. Situazione migliore in altre parti d’Italia, ma le quantità sono “limitate” in diversi aeroporti come Milano Linate, Venezia, Treviso, Reggio Calabria, Pescara e proprio il Marconi di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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