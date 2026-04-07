Al centro genitorialità ed escursionismo
Sabato prossimo a Empoli si terranno due eventi all’interno del ciclo “Civico 0”. Il primo sarà alle 10 a Palazzo Leggenda, dedicato al tema della genitorialità, con un incontro organizzato in collaborazione con La Leche League, che si concentrerà sull’allattamento. La giornata si inserisce in un programma che mette al centro tematiche legate alla famiglia e alle attività all’aperto.
EMPOLI Doppio appuntamento sabato prossimo a Empoli con il ciclo “Civico 0“. A Palazzo Leggenda durante l’incontro “Genitorialità“, alle 10, ci si potrà confrontare sul tema dell’allattamento con La Leche League. Un’occasione per condividere esperienze, rispondere a dubbi e domande in un clima informale. Alla Biblioteca Fucini invece, sempre alle 10, si potrà partecipare a “Zaino in spalla, testa sulle spalle“: guida pratica per vette sicure. Un incontro di sensibilizzazione ed informazione su come avvicinarsi alla montagna in sicurezza e non comportarsi da escursionisti ’improvvisati’. L’incontro cerca di fornire le conoscenze di base per affrontare in sicurezza l’escursionismo in un ambiente di media montagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Don’t Underestimate an Autism Parent. Proceed at Your own Risk!
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ACCADEMIA DELLA GENITORIALITA' Polivalente 8 aprile alle 18 'Educare nel tempo della demenza digitale' è il tema dell'incontro organizzato dall'Accademia della Genitorialità in programma mercoledì 8 aprile dalle 18 alle 20 nella sede del Centro Polivale - facebook.com facebook