Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 6 aprile 2026, è stato coinvolto Stefano De Martino che ha commentato Herbert con l'espressione “patetico”. La puntata ha visto come protagonista Francesca, originaria della Toscana, che ha scelto il pacco numero 16 come primo. La trasmissione ha affrontato anche temi legati alla crisi e alle vincite dei concorrenti.

Nella puntata del 6 aprile 2026 di Affari Tuoi, la protagonista è stata Francesca dalla Toscana; il suo primo pacco è stato il numero 16. Stefano De Martino, proprio come Gerry Scotti, è andato in onda a Pasqua e Pasquetta, per fare compagnia agli affezionati del programma: puntata davvero impeccabile, in cui non sono mancati i colpi di scena. Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 6 aprile. Partita ad alto tasso di emozioni, quella del 6 aprile di Affari Tuoi: non mancano le battute di Herbert Ballerina, che si è presentato a inizio puntata come di consueto. Per questa puntata “cucina il patè”, e Stefano De Martino non si è lasciato sfuggire una battuta a tono: “ Sei patetico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, la battuta di Stefano De Martino su Herbert: “Patetico”. La crisi e la vincita

Affari Tuoi, la clamorosa rivelazione di Stefano De Martino su Herbert Ballerina: "Vi spoilero tutto"Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 24 gennaio 2026 su Rai1, Stefano De Martino ha finalmente rotto il silenzio sull’assenza...

Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia un appello. E la vincita è incredibileAffari Tuoi torna in onda su Rai 1 il 9 febbraio con una puntata appassionante e capace, ancora una volta, di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Herbert Ballerina su Stefano De Martino: Amici anche fuori dal set - La volta buona 13/02/2026

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Affari Tuoi, De Martino entra in scena al posto di HerbertLa puntata pasquale di Affari Tuoi si è aperta su Rai1 con un clima carico di attesa e si è trasformata presto in una serata tutt’altro che ordinaria. ilsipontino.net

Tre gemelle di San Vito Lo Capo ad "AFFARI TUOI" - facebook.com facebook

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