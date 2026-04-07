In diverse strutture aeroportuali italiane si registrano criticità legate alla carenza di carburante, con alcuni scali che segnalano diminuzioni significative delle scorte disponibili. La situazione si verifica in un periodo in cui si avvicina l’arrivo della stagione estiva, tradizionalmente caratterizzata da un aumento dei voli e dei passeggeri. Le autorità aeroportuali stanno monitorando attentamente la situazione, mentre le compagnie aeree devono pianificare eventuali soluzioni per garantire i collegamenti.

Aumenta il numero di aeroporti italiani in cui il carburante scarseggia. Aumenta l'incertezza sui viaggi dell'estate in arrivo. Dopo il primo allarme di sabato in quattro scali, è arrivato un nuovo avviso dei Notam, i bollettini aeronautici, per quello di Brindisi: le compagnie non potranno farvi rifornimento e dovranno calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Sono disponibili "quantità limitate", si legge nel documento, e saranno concesse solo per i voli statali, quelli di scorso e ospedalieri. Ma paletti al carburante sono previsti anche per Reggio Calabria e Pescara. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Aeroporti senza carburante. E i rischi per l’estate…

Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: rischi se stop Hormuz fino a maggioIn quattro aeroporti italiani viene segnalata una «disponibilità ridotta» o «limitata» di carburante per gli aerei almeno fino alla tarda serata del...

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Temi più discussi: Altri aeroporti senza carburante, limiti anche Brindisi, Reggio Calabria e Pescara; Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali; Stretta sul carburante in 4 aeroporti: i voli prioritari e perché il traffico non è a rischio (per ora); L'aeroporto di Brindisi sarà senza carburante almeno fino alle 14 di martedì, e a Pescara e Reggio Calabria ci saranno limitazioni.

Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Aeroporti, la situazione: Brindisi senza carburante, quantità limitate in altri 6 scali ... tg24.sky.it

Aeroporti senza carburante, rischi rifornimenti cherosene: altri scali a seccoOra il cherosene comincia a scarseggiare, è aumentato il numero di aeroporti italiani in cui il carburante scarseggia. Senza rifornimenti, ed aumenta così anche l'incertezza sui viaggi dell'estate in ... msn.com

"Ci sono aeroporti che fra poco non avranno più il cherosene per far partire gli aerei: siamo già nel pieno di una crisi. Rischiamo di trovarci nel mezzo di una guerra non militare ma economica senza avere le armi per difenderci. Oggi ogni Paese gioca per sé a - facebook.com facebook

Dopo un mese e mezzo di guerra arrivano i primi allarmi sulla carenza di cherosene in alcuni aeroporti, tra cui Linate x.com