In Italia, diversi aeroporti stanno riscontrando una diminuzione delle scorte di carburante, creando incertezze per i voli in programma durante la stagione estiva. La scarsità di carburante sta interessando un numero crescente di strutture, rendendo difficile prevedere con certezza le operazioni di volo e il loro svolgimento nei prossimi mesi. La situazione si presenta come un nuovo elemento di preoccupazione per i trasporti aerei nel paese.

Aumenta il numero di aeroporti italiani in cui il carburante scarseggia. Aumenta l’incertezza sui viaggi dell’estate in arrivo. Dopo il primo allarme di sabato in quattro scali, è arrivato un nuovo avviso dei Notam, i bollettini aeronautici, per quello di Brindisi: le compagnie non potranno farvi rifornimento e dovranno calcolare la quantità di carburante sufficiente dall’aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Sono disponibili «quantità limitate», si legge nel documento, e saranno concesse solo per i voli statali, quelli di soccorso e ospedalieri. Ma paletti al carburante sono previsti anche per Reggio Calabria e Pescara. Nei... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Aeroporti senza carburante, incognita sui viaggi estivi

Iran, crisi carburante: restrizioni in 4 aeroporti italiani. A rischio i voli estiviA causa dello choc finanziario provocato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, per via della guerra in Iran, negli aeroporti di Bologna, Milano...

Allarme carburante, scattano le prime limitazioni ai rifornimenti per i voli in 4 aeroporti italiani. Viaggi a rischioMilano, 4 aprile 2026 – Dopo gli allarmi lanciati da più parti, e in particolare dal Commissario europeo all’Energia Jorgensen, sulla possibile...

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A Brindisi stop fino a mezzogiorno del 7 aprile e nel frattempo garantite scorte solo per voli di Stato, sanitari e per soccorsi. Salgono a sei gli aeroporti italiani che hanno dovuto applicare restrizioni facebook

Dopo un mese e mezzo di guerra arrivano i primi allarmi sulla carenza di cherosene in alcuni aeroporti, tra cui Linate x.com