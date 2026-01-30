Pandola completati i lavori | nuova rete fognaria e strada riqualificata

I lavori di riqualificazione nella frazione Pandola sono finalmente terminati. La rete fognaria è stata completamente rifatta e anche la strada è stata asfaltata di nuovo. La comunità può ora usufruire di infrastrutture più moderne e sicure.

Prosegue l’attività di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture sul territorio comunale. Nella frazione Pandola, in via Parrocchia, si sono conclusi i lavori di ammodernamento della rete fognaria, accompagnati dal rifacimento completo della pavimentazione stradale. L’opera ha permesso di ripristinare un sistema di collettamento idrico più efficiente, superando criticità che negli anni avevano creato disagi soprattutto durante le precipitazioni più intense. Contestualmente, la strada è stata interessata da una nuova asfaltatura, con benefici in termini di sicurezza e fruibilità per pedoni e residenti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pandola, completati i lavori: nuova rete fognaria e strada riqualificata Approfondimenti su Pandola Via Parrocchia Nuova rete in fibra ottica in Città Alta: completati i lavori Lavori urgenti alla rete fognaria, cambia la viabilità in Corso Porta Nuova Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pandola Via Parrocchia Completati i lavori. Nuova illuminazione in viale dei Cappuccini: Così c’è più vivibilitàViale dei Cappuccini è finalmente sotto una nuova luce. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica nell’importante arteria all’interno dell’omonimo quartiere cittadino, ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.