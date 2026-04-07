Addio Lucescu | maestro di calcio e nell’arte di stare al mondo

Questa sera, poco dopo le 19, è deceduto all’ospedale universitario di Bucarest Mircea Lucescu, ex allenatore di calcio di 80 anni. Figura nota nel mondo dello sport, era considerato un maestro nel suo settore. La sua scomparsa segna la fine di una lunga carriera dedicata al calcio e a diverse squadre. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media e dei tifosi che lo ricordano con rispetto.

È morto questa sera poco dopo le 19 Mircea Lucescu. Il tecnico si è spento all’ospedale universitario di Bucarest all’età di 80 anni. Fatale per l’allenatore l’infarto dal quale non si era più ripreso. Lucescu era ricoverato da una settimana, ma da oltre 24 ore era in coma anche se indotto dai dottori. Ma chi era Lucescu? La figura di Mircea Lucescu rappresenta un’eccezione nel panorama sportivo internazionale, per questo si era guadagnato il nome di Maestro. Scomparso all’età di ottant’anni dopo la fine del suo mandato come Commissario Tecnico della Romania, ha lasciato un’impronta strutturale nel calcio europeo. La sua visione calscistica non si basava su moduli rivoluzionari, ma sull’applicazione rigorosa della sua solida cultura calcistica. 🔗 Leggi su Sportface.it

L'alta velocità e l'arte perduta di stare al mondoDalle canzoncine a tutto volume alle telefonate urlate, i treni diventano un catalogo di inciviltà.

Mircea Lucescu è morto all'età di 80 anni: lutto nel mondo del calcioDopo un infarto cardiaco che lo aveva colpito venerdì scorso, Lucescu era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva.

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ADDIO A MIRCEA LUCESCU: IL MAESTRO CI LASCIA A 80 ANNI! Il mondo del calcio piange oggi un uomo di rara cultura e infinita saggezza. Mircea Lucescu si è spento dopo una vita dedicata interamente al rettangolo verde, lasciando un vu - facebook.com facebook

Lutto nel mondo del calcio: addio a Mircea Lucescu x.com