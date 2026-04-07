Nella giornata di Pasqua si è spento monsignor Alberto Facchinetti, figura importante per la comunità di Alzano Lombardo e la Diocesi di Bergamo. Aveva 85 anni. La sua morte ha suscitato dolore tra i cittadini e tra le persone che avevano condiviso con lui momenti significativi legati alla fede e alla cultura locale. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento per molti nel corso degli anni.

La comunità di Alzano Lombardo e la Diocesi di Bergamo piangono la scomparsa di monsignor Alberto Facchinetti, avvenuta nella giornata di Pasqua all’età di 85 anni. Il lutto colpisce un uomo che ha guidato la spiritualità locale per decenni, lasciando un vuoto profondo tra i fedeli e le istituzioni civili del territorio bergamasco. L’eredità culturale e sociale tra Alzano Maggiore e il Comune. Per un periodo di ventisei anni, monsignor Alberto Facchinetti ha ricoperto il ruolo di parroco ad Alzano Maggiore, distinguendosi come una guida equilibrata e attenta. Il suo operato non si è limitato all’ambito religioso, ma ha abbracciato la tutela del patrimonio artistico e culturale della città, agendo con un forte senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a mons. Facchinetti: il pilastro che ha unito fede e cultura

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