Modena addio a Albachiara | la fede che ha unito una città
Modena piange Albachiara Cristiani, 53 anni, stroncata nella notte da una malattia che non le ha dato scampo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nel mondo del volontariato e della Chiesa cattolica, dove era conosciuta per il suo impegno instancabile e il carisma straordinario. La malattia che l'ha stroncata non ha avuto pietà, ma la sua eredità di valori e dedizione rimane intatta. Albachiara era una figura centrale nella comunità modenese, soprattutto per il suo lavoro nel negozio di articoli religiosi Nuovo emporio cattolico Totus Tuus e per l'organizzazione di pellegrinaggi e conferenze. Il suo entusiasmo e la sua capacità di coinvolgere le persone erano leggendari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani. Instancabile organizzatrice di pellegrinaggi religiosi e impegnata da anni nel noto negozio di via Peretti Nuovo emporio cattolico. Il dolore della famiglia
