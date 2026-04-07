Addio a Francesco Bussetti anche il conservatorio Briccialdi piange la sua scomparsa

È morto Francesco Bussetti, una figura conosciuta nelle comunità di Terni e Narni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra i residenti e i membri delle associazioni locali. Anche il conservatorio Briccialdi ha espresso il cordoglio per la perdita di una persona che aveva avuto un ruolo significativo nel settore musicale. La sua assenza è stata avvertita da molti cittadini e istituzioni della zona.

La scomparsa di Francesco Bussetti ha lasciato un grande velo di tristezza nelle comunità di Terni e Narni. Nel corso dei decenni i suoi molteplici impegni sul fronte culturale lo avevano avvicinato a tantissime persone. In queste ore, anche il conservatorio Briccialdi piange la sua scomparsa. In verità non sono tanti coloro che ricordano che alcuni anni fa c'era stato un profondo legame tra il 79enne narnese, scomparso il giorno di Pasqua, e il conservatorio ternano. Bussetti ha avuto un ruolo importante all’interno dell’istituto musicale, essendo stato il primo presidente (dal 2007 al 2010) della nuova era del Briccialdi. A ricordare quei tempi e a salutare oggi con sincera gratitudine la figura di Francesco è l’ex direttore del Briccialdi, Piero Arcangeli, che con Bussetti ha condiviso quegli anni di grandi cambiamenti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it La passione per la radio, l’amore per la cultura e la Corsa all’Anello: addio a Francesco BussettiNarnese doc ma da anni viveva a Terni, è morto nel giorno di Pasqua alla soglia degli ottanta anni: il ricordo. Addio a “Mister 2 Miliardi”: il calcio italiano piange la scomparsa del bomberIl calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi, leggendario centravanti di Bologna e Napoli, spentosi a 79 anni nella sua casa di Bergamo. Argomenti più discussi: La passione per la radio, l’amore per la cultura e la Corsa all’Anello: addio a Francesco Bussetti; Narni, addio a Francesco Bussetti, giornalista, scrittore e storico locale; Narni, addio a Francesco Bussetti; Addio a Francesco Bussetti, anche il conservatorio Briccialdi piange la sua scomparsa. Narni, addio a Francesco Bussetti, giornalista, scrittore e storico localePersonaggio di spicco per la Provincia di Terni, dove ha lavorato come dirigente. L'ultimo saluto martedì 7 aprile alle 15 in duomo ... corrieredellumbria.it Con profonda tristezza questa sera ho appreso della scomparsa di Francesco Bussetti, un uomo che ha dedicato la propria vita alla cultura, alla memoria e alla crescita della nostra comunità. So che Francesco è stato un punto di riferimento per Narni: attraver - facebook.com facebook