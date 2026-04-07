Durante una trasmissione televisiva, Lele Adani ha commentato la partita tra Napoli e Milan, focalizzandosi sulla giocata di Alisson, il portiere dei rossoneri, che ha effettuato un intervento con il no-look. Adani ha sottolineato che tale scelta dimostra sicurezza, senza tuttavia fornire motivazioni specifiche o riferimenti ad altri episodi. La discussione si è concentrata anche su alcune decisioni tattiche e sui cambi di posizione dei giocatori nel corso della partita.

Intervenuto a Viva el Futbol, Lele Adani ha così commentato Napoli – Milan. Le parole di Adani. La giocata del gol è molto curiosa, perché lui non parte con Politano e mette a destra uno che lì non ha mai giocato. L’ha utilizzato lui quest’anno, ma Gutiérrez non giocava a destra. Poi rimette dentro Politano a venti minuti dalla fine e vince la partita con uno di ruolo, però partito dalla panchina. Così come Gutiérrez lo mette a sinistra e toglie Spinazzola. Non so quanti avrebbero tolto l’esperto per girare il campo con un giovane arrivato quest’anno. E poi mette anche Alisson. Alisson non ha mai giocato nello Sporting, è un ragazzo che faceva la riserva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Adani: “Il no-look di Alisson è segno di sicurezza. E questa chi te la dà? Antonio Conte”

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