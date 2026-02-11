Nei giorni scorsi si sono intensificati i segnali di una possibile nuova offensiva in Ucraina. Fonti militari riferiscono di piani dettagliati messi a punto da Putin per la primavera, mentre gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti sembrano rallentare. La situazione rimane tesa e incerta, con le truppe russe pronte a muoversi e le tensioni che salgono di ora in ora.

Nuova battuta d’arresto negli sforzi diplomatici messi in campo dall’amministrazione americana per fermare la guerra in Ucraina. Poche ore dopo la conclusione degli incontri tra le delegazioni di Kiev e Mosca mediati da Washington negli Emirati Arabi, il ministro degli Esteri della Federazione Sergei Lavrov ha dichiarato che il suo Paese ha accettato la proposta per porre fine al conflitto presentata da Donald Trump ad Anchorage lo scorso agosto ma, a detta del massimo rappresentante della politica estera russa, il presidente Usa avrebbe fatto retromarcia sugli accordi presi non riducendo le sanzioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le operazioni di “liberazione” di Donbass, Zaporizhzhia e Kherson stanno avanzando conformemente ai piani stabiliti.

