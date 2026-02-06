Mateta Glasner esce allo scoperto | Ci ha detto che vorrebbe andare via! Ecco cos’è successo con il Milan e la verità sull’infortunio

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha rotto il silenzio e ha raccontato cosa è successo con l’attaccante francese. Ha detto chiaramente che Mateta avrebbe espresso il desiderio di andare via. La situazione si è fatta più chiara, e ora si conoscono anche i dettagli sull’infortunio e sui contatti con il Milan. La vicenda tiene banco in Premier e fa discutere i tifosi.

Approfondimenti su Mateta Glasner

Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità»

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato il futuro di Jean-Philippe Mateta.

Mateta Juve, l’allenatore Glasner a sorpresa sul suo centravanti: «Non ha chiesto alcune cessione!». Ecco cos’ha detto

L’allenatore del Crystal Palace, Glasner, ha chiarito la posizione di Mateta Juve, smentendo voci di offerte e richieste di cessione.

Ultime notizie su Mateta Glasner

Argomenti discussi: Mateta, Glasner: Ci ha detto che vorrebbe andare via; Guessand Crystal Palace è ufficiale! Ecco il sostituto di Mateta ma la Juventus era interessata? La verità; Mateta Milan Crystal Palace in attesa! La rivelazione di Romano e la verità sul ritorno di fiamma della Juventus.

