Mateta Glasner esce allo scoperto | Ci ha detto che vorrebbe andare via! Ecco cos’è successo con il Milan e la verità sull’infortunio

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha rotto il silenzio e ha raccontato cosa è successo con l’attaccante francese. Ha detto chiaramente che Mateta avrebbe espresso il desiderio di andare via. La situazione si è fatta più chiara, e ora si conoscono anche i dettagli sull’infortunio e sui contatti con il Milan. La vicenda tiene banco in Premier e fa discutere i tifosi.

