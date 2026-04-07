A Salice Valentina Perrone presenta Il nostro altrove

Venerdì 17 aprile alle ore 19, presso la Chiesetta di Santa Filomena a Salice Salentino, si svolgerà un evento con Valentina Perrone, scrittrice e giornalista salentina. Perrone presenterà il suo ultimo romanzo, intitolato “Il nostro altrove”. L’incontro è aperto al pubblico e fa parte di un ciclo di presentazioni legate alla promozione del libro.

Sarà la Chiesetta di Santa Filomena, a Salice Salentino, a fare da cornice, venerdì 17 aprile alle ore 19, all’incontro con Valentina Perrone, scrittrice e giornalista salentina, impegnata in questi mesi nella presentazione del suo ultimo romanzo, “Il nostro altrove”.L’iniziativa, organizzata e promossa da Salic'è, vedrà l’autrice in dialogo con Valentina Capoccia, in un dialogo che condurrà il pubblico nel cuore della storia e dei suoi personaggi.Pubblicato lo scorso 14 febbraio, il romanzo si mantiene nelle posizioni più alte delle classifiche bestseller di Amazon e continua a raccogliere un riscontro significativo tra i lettori. Un dato che conferma la solidità del percorso autoriale di Perrone, costruito nel tempo e alimentato da un rapporto costante con il proprio pubblico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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