A Palazzo Cavalcanti si tiene un nuovo appuntamento di “Birdland’s Tales” all’interno della rassegna “Scenari di Letteratura”. L’evento fa parte di un ciclo dedicato a incontri con autori e si inserisce nel calendario di Cultura Napoli 2026. La manifestazione coinvolge scrittori e lettori, offrendo uno spazio dedicato alle conversazioni letterarie. La rassegna prosegue con altre iniziative programmate nei prossimi giorni.

Prosegue "Scenari di Letteratura" a Palazzo Cavalcanti con un nuovo episodio di "Birdland's Tales. Incontri d'autore" per cultura Napoli 2026. Domani, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 18.00, nella Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti in Via Toledo 348 a Napoli, andrà in scena una nuova puntata del format “Birdland’s Tales. Incontri d’autore” a cura dell’Associazione culturale Luna di Seta, firmato da Massimo Piccolo, nell’ambito della rassegna Scenari di Letteratura, promossa dal Comune di Napoli (primo esito dell’avviso pubblico Cultura Napoli 2026) e pensata per costruire un palinsesto di eventi, in cui musica e letteratura diventano strumenti di dialogo, confronto e conoscenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - A Palazzo Cavalcanti un nuovo episodio di Birdland’s Tales per “Scenari di Letteratura”

Palazzo Cavalcanti si conferma cuore pulsante di Napoli: al via “Scenari”, tra note e paroleDall’inizio di aprile al 22 giugno, lo storico edificio di via Toledo ospita un articolato ciclo di tredici incontri.

Cinema, Letteratura, Musica e Teatro: un semestre di appuntamenti a Palazzo LenziFirenze, 13 gennaio 2026 – Storia e contemporaneità, classici e anteprime, adulti e ragazzi.

Temi più discussi: Scenari – Incontri a Palazzo Cavalcanti; Palazzo Cavalcanti, Incontri d’autore dell’associazione Luna di Seta; Massimo Troisi la rassegna al Metropolitan 2026; Reggia di Caserta, programma Aprile 2026.

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