a milano 22 nuove posizioni per i giovani attraverso il servizio civile con avsi

A Milano, è possibile candidarsi a 22 nuove posizioni dedicate ai giovani attraverso il Servizio Civile Universale con la Fondazione AVSI - ETS. Il bando è aperto fino all’8 aprile 2026 e permette ai partecipanti di svolgere un’esperienza di volontariato nel territorio. Le opportunità sono rivolte a chi desidera impegnarsi in progetti di utilità sociale e di solidarietà.

È aperto fino all’8 aprile 2026 il bando per svolgere il Servizio Civile Universale con Fondazione AVSI - ETS. L’organizzazione mette a disposizione 55 posti tra Italia ed estero in progetti che offrono ai giovani tra i 18 e i 28 anni un’esperienza formativa unica nel campo della cooperazione e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it servizio civile: a milano 22 posti con avsi nella cooperazione allo sviluppoAVSI apre 22 posizioni di servizio civile a Milano per giovani che desiderano vivere un’esperienza educativa e professionale nella cooperazione allo... Servizio Civile tra farfalle e poesia: cercasi cinque giovani per il Servizio CivileAtlantide apre le porte alle giovani generazioni con il Servizio civile universale. Temi più discussi: Weekend a Milano: dal 3 al 5 aprile; Achille Lauro in concerto, annunciate 8 nuove date negli stadi per il 2027; Le mostre più belle da vedere ad aprile, da Vico Magistretti a Marcel Duchamp; Paullese, una notte di stop in direzione di Milano per posare la nuova segnaletica. Nuove case a prezzi bassi e un parco: il progetto nella periferia di MilanoApprovato il piano attuativo per via Novate. Nuove connessioni ciclabili e il recupero di aree ora abbandonate ... milanotoday.it A Milano Home la nuova casa oltre il ruolo funzionaleLa tavola contemporanea si allarga sempre più come spazio conviviale e punta su forme asimmetriche e su un'illuminazione innovativa. Ma è l'intera casa a superare il suo ruolo funzionale per diventare ... ansa.it Le vincite a Milano - facebook.com facebook La guerra in Iran mette in crisi Dubai. E i miliardari scappano a Milano. x.com