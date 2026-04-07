A Manocalzati torna la notte della musica con Radio Ibiza

Manocalzati si prepara a ballare. Il Comitato Festa San Marco ha organizzato per la notte del 24 aprile una serata musicale in Piazza F. Sullo, nel cuore del paese in provincia di Avellino. L'appuntamento è a partire dalle ore 22.00, con Radio Ibiza protagonista della console. A scaldarsi la serata ci penserà poi Tony Rocco DJ, pronto a portare l'energia fino alle ore piccole. Musica, atmosfera e cielo aperto: l'occasione per ritrovarsi e condividere una notte di puro divertimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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