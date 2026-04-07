A Cena con la Scienza primo appuntamento venerdì 10 all’agriturismo La Finestra sul Po
Venerdì 10 aprile alle 19 prende il via la XVII edizione del ciclo “A Cena con la Scienza” presso l’agriturismo “La Finestra sul Po”. L’evento è organizzato da Confagricoltura Piacenza e Agriturist. La serata rappresenta il primo appuntamento di una serie di incontri programmati nei prossimi mesi. La manifestazione prevede incontri in cui si discutono tematiche legate alla scienza e all’agricoltura.
Al via la XVII edizione del ciclo di incontri divulgativi in punta di forchetta organizzato da Confagricoltura Piacenza e Agriturist Confagricoltura Piacenza, insieme ad Agriturist, ricorda la ripresa del ciclo A Cena con la Scienza, giunto alla XVII edizione, con il primo incontro in programma venerdì 10 aprile alle ore 19.00 presso l’agriturismo La Finestra sul Po, a San Nazzaro di Monticelli d’Ongina. La rassegna propone anche per il 2026 un percorso di approfondimento su temi di attualità, affidato a relatori qualificati. L’appuntamento di venerdì sarà dedicato a “La salute e il tempo - La sanità futura - Come cambieranno i pazienti, le istituzioni, i servizi e le tecnologie”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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