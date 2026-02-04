Primo Appuntamento | chi paga la cena quanto costa e dov’è davvero il ristorante più come partecipare
Stasera torna “Primo Appuntamento” su Real Time. Lo show segue i single che si incontrano per la prima volta a cena e si chiedono chi deve pagare, quanto costa e se il ristorante scelto è davvero quello che sembra. Il programma, in onda dal 2017, ha ormai accompagnato tante persone nella fase più insicura di un possibile nuovo amore.
Primo Appuntamento è il dating show di Real Time (canale 31) che, dal 2017, accompagna single di ogni età nel momento più delicato di tutti: il primo incontro. Due sconosciuti si siedono allo stesso tavolo, ordinano da mangiare, si raccontano e, tra una portata e l’altra, provano a capire se può nascere qualcosa di vero. Niente giochi, niente prove: solo una cena, una conversazione e il tempo che scorre. Il format, adattamento dell’inglese First Dates, è diventato negli anni uno dei programmi più seguiti del canale, anche grazie alla conduzione di Flavio Montrucchio e a un meccanismo semplice ma efficace: al termine della serata arrivano i confessionali e la scelta finale, rivedersi oppure no. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
