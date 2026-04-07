640 ferri da stiro | il museo sudafricano che salva la fatica invisibile

A Mossel Bay, in Sudafrica, si trova il Janine Was & Strykmuseum, dedicato alla storia degli strumenti utilizzati per il bucato. La collezione comprende circa 640 ferri da stiro e altri oggetti legati alle attività di lavaggio e stiratura. Il museo raccoglie e conserva pezzi che raccontano l’evoluzione di questi strumenti, offrendo uno sguardo sulla fatica quotidiana legata alle faccende domestiche.

A Mossel Bay, in Sudafrica, il Janine Was & Strykmuseum celebra la storia del bucato attraverso una collezione monumentale di strumenti per stirare e lavare. L’esposizione onora la memoria di Janine Verburgt, figlia del fondatore. L’impresa nasce dall’iniziativa di Jan Ellis. Nel 1976 l’uomo acquisì un primo consistente lotto di ferri da stiro, mossa dettata dalla volontà di impedire che tali reperti venissero esportati fuori dai confini nazionali. Inizialmente gli oggetti erano esposti nei pressi della sua attività di lavanderia industriale. Solo in un secondo momento il percorso è diventato un museo strutturato, basato su un sistema di ingresso a contributo volontario per garantirne la conservazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 640 ferri da stiro: il museo sudafricano che salva la fatica invisibile Festa delle offerte di Primavera Amazon 2026: 10 ferri da stiro con sconti oltre il 40%Da Rowenta a Braun, ecco i migliori ferri da stiro con e senza caldaia con sconti oltre il 40% da acquistare durante la Festa delle Offerte di... La fatica invisibile degli insegnanti: corpi stanchi, menti sovraccariche e responsabilità educative in una scuola che invecchiaLa popolazione scolastica si riduce progressivamente, seguendo un calo demografico che svuota in modo sistematico le aule di tutti gli ordini di... Ferri da stiro | I migliori del 2023Se volete prendervi cura dei vostri abiti, allora dovreste avere un buon ferro da stiro in casa, pronto per essere usato in qualunque momento. Se il vostro è un modello vecchio e volete cambiarlo con ... tomshw.it Migliori ferri da stiro a vapore del 2026: classifica e modelli a confrontoIl ferro da stiro è indispensabile per avere capi sempre ordinati e senza pieghe. In commercio ne esistono diversi tipi: con serbatoio incorporato o con caldaia a parte, con erogazione del vapore ... fanpage.it