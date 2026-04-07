Nel Lazio, durante i concorsi del 3 e 4 aprile del 10eLotto, sono state registrate vincite complessive superiori ai 74 mila euro. A Latina, si sono registrate due vincite che hanno contribuito a questo risultato complessivo. I premi sono stati distribuiti tra diversi giocatori, senza ulteriori dettagli sui singoli importi o sui destinatari delle vincite.

Nel concorso di venerdì 3 aprile due vincite in altrettanti esercizi del capoluogo. La più alta da 30mila euro Il Lazio festeggia con il 10eLotto. Nei concorsi di venerdì 3 e sabato 4 aprile, sono andate alla regione vincite del valore complessivo di 74.632 euro. La fortuna ha baciato anche la città di Latina, dove, nell'estrazione di venerdì, si è registrata una doppietta. Presso il punto vendita di viale Kennedy è stato centrato un colpo da 30mila euro grazie a un 9, mentre nell'esercizio di via Matteotti è stata registrata una vincita da 7mila euro con un 6 “Doppio Oro”. Nel concorso di sabato sono stati invece distribuiti premi nella Capital, il più alto da 20mila euro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

10eLotto, in Campania vincite per oltre 40mila euro: si festeggia anche nel CilentoL'ultimo concorso ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,05 miliardi di euro da inizio anno Il concorso...

Leggi anche: Superenalotto, il Lazio festeggia: vincite da 90mila euro. La fortuna tocca anche Latina

Temi più discussi: 10eLotto, nel Lazio vincite per oltre 74mila euro: festeggia anche Latina con una doppietta; Continuano le vincite al 10eLotto nel Lazio; 10eLotto, il Lazio festeggia: vincite per 28mila euro tra Anzio e Guidonia; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 27 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Vinto un 5.

10eLotto, nel Lazio vincite per oltre 74mila euro: festeggia anche Latina con una doppiettaNel concorso di venerdì 3 aprile due vincite in altrettanti esercizi del capoluogo. La più alta da 30mila euro ... latinatoday.it

Nel Lazio vinti oltre 74mila€ con il 10eLotto a Latina e a Roma10eLotto, nel Lazio vincite per oltre 74mila euro. Come riporta Agipronews, nel concorsi di venerdì 3 e sabato 4 aprile 2026 sono andati alla regione - tra i premi più alti - vincite per un valore com ... newtuscia.it

Rimpasto Lega nel Lazio, Durigon vuole piazzare i suoi uomini x.com

1976 : la primavera della Lazio, campione d'Italia. - facebook.com facebook