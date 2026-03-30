Piotr Zielinski e Alexis Saelemaekers si sono distinti con le rispettive nazionali, contribuendo con un gol e un assist che rafforzano la loro posizione in vista della fase conclusiva della stagione. I due giocatori, un tempo considerati oggetti misteriosi, ora si presentano come figure chiave per le squadre di club, grazie alle prestazioni mostrati in ambito internazionale.

Oggetti misteriosi, in passato. Ora, protagonisti assoluti. Anche con le rispettive nazionali. Tradotto, Piotr Zielinski e Alexis Saelemaekers: piedi caldi “in patria“, un gol e un assist che diventano messaggi anche per Inter e Milan in ottica volata finale. Il centrocampista nerazzurro ha spedito la sua Polonia in finale playoff con vista sui mondiali (domani sfiderà la Svezia) segnando il 2-1 contro l’Albania. In stagione, su 7 gare con la maglia del suo paese, il bottino sale a 3 reti e 2 assist. Nell’Inter, due versioni: 39 presenze, 2 gol e 3 passaggi vincenti, 1.762 con Simone Inzaghi. Con Cristian Chivu, invece, già il triplo delle marcature (6), un assist in meno per ora (2) e un minutaggio più elevato (2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Protagonisti con le nazionali, armi in più di Inter e Milan. Zielinski e Saelemaekers si scaldano per la volata ll polacco in gol, assist del belga: stagione da big

Articoli correlati

Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Fullkrug (7) decisivo col primo gol in Serie A, Saelemaekers (7) assist perfetto, Leao (5,5) non si vedeIl Milan vince 1-0 contro il Lecce, di "corto muso" come piace al suo allenatore.

Pagelle Milan-Lecce, i voti del CorSport: Saelemaekers fa l’assist, Füllkrug il gol-vittoriaLe pagelle di Milan-Lecce 1-0, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026.

Altri aggiornamenti su Protagonisti con le nazionali armi in...

Discussioni sull' argomento Parma, crociati ok in nazionale: gol, parate e minuti da protagonisti; Dentro la circolare attuativa delle Nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo. Protagonista rimanga comunque la scuola; Baldini ‘vede’ la Macedonia del Nord: In campo con la giusta voglia. Bartesaghi: Il mister ci chiede di essere sempre positivi; Cordenons, al via il Circuito Nazionale di Tennis FISDIR: cresce il movimento, protagonisti i giovani.

Milan, Tomori e Pavlovic protagonisti: il punto sui nazionali nella notte di ieriIl punto della nottata con il resoconto dei calciatori impegnati con le proprie nazionali, i due difensori si sono messi in mostra nella serata di ieri ... msn.com

Indoor Malenca 2026: a Caspoggio giovani protagonisti dell’atletica giovanile in Valmalenco #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

Oggi Il Foglio ha chiesto a decine di politici, giornalisti, protagonisti del mondo produttivo, osservatori di esprimersi su cosa dovrebbe fare il governo Meloni in questo suo ultimo anno di legislatura. La mia opinione è semplice: se il Jobs Act è stato il provvedim x.com