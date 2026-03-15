Ripple | 750 milioni in riacquisti XRP a rischio?

Ripple ha annunciato un programma di riacquisto di azioni per un valore di 750 milioni di dollari, facendo salire l’attenzione attorno alla sua strategia finanziaria. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli investitori e gli analisti, che si interrogano sulle conseguenze di questa mossa. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di esecuzione.

La decisione di Ripple di riacquistare azioni per 750 milioni di dollari ha scatenato un dibattito acceso all’interno della comunità XRP. Mentre alcuni vedono questo movimento come segnale di forza aziendale, altri temono che il ciclo interno di acquisto e vendita metta i piccoli investitori in una posizione svantaggiata. L’operazione, che porta la valutazione dell’azienda a 50 miliardi di dollari, evidenzia un divario tra gli interessi degli azionisti privati e quelli dei possessori del token nativo XRP. Gli analisti notano che i capitali di rischio e gli investitori istituzionali acquistano quote della società, non il token stesso. Questa dinamica crea una situazione in cui l’aumento del valore dell’azienda non si traduce automaticamente in benefici detiene XRP. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ripple: 750 milioni in riacquisti, XRP a rischio? Articoli correlati Notizie sul prezzo XRP: come i possessori di XRP possono guadagnare un reddito passivo mensile stabile di $ 10.000 tramite CryptoEasilyCon i prezzi XRP che di recente hanno attirato costantemente l’attenzione del mercato, sempre più possessori di XRP stanno iniziando a porsi una... Ripple brucia 25 milioni di RLUSD: stabilità garantitaIl 13 marzo 2026 segna una fase critica per la stabilità di RLUSD, la stablecoin ancorata al dollaro gestita da Ripple. XRP Ripple Vai Chegar em $1000 #criptomoedas #xrp #ripple Contenuti utili per approfondire Ripple 750 milioni in riacquisti XRP a... Discussioni sull' argomento Il programma di riacquisto azionario di Ripple valuta la società a 50 miliardi di dollari; Ripple (XRP), valutazione verso i $50 miliardi grazie a un buyback da $750 milioni; XRP si stabilizza vicino a $1,38 mentre la compressione di Bollinger suggerisce una possibile rottura; Ripple (XRP), valutazione verso i $50 miliardi grazie a un buyback da $750 milioni. Ripple (XRP), valutazione verso i $50 miliardi grazie a un buyback da $750 milioniRipple avvia un buyback da 750 milioni di dollari per portare la sua valutazione a $50 miliardi, mentre XRP perde il 60% dai massimi e gli ETF sul token raccolgono oltre 1,5 miliardi. msn.com SEDICESIMA SERATA ALCOLICONTEST 2026: KOMBUCHA; UNCONSCIOUS; RIPPLE - facebook.com facebook "#RippleMarks" - Results on X | Live Posts & Updates x.com