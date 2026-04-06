World Cup il Settebello parte bene | 12-10 alla Spagna

Nel torneo di Alessandropoli, in Grecia, la nazionale italiana di pallanuoto ha iniziato bene il proprio cammino, superando la Spagna con il punteggio di 12-10. La partita si è decisa negli ultimi minuti, grazie alle reti di Carnesecchi e Guerrato. La squadra italiana, nel girone preliminare, ha affrontato i campioni del mondo, ottenendo così una vittoria importante per l’avvio della competizione.

Ad Alessandropoli, la città dedicata a re Alessandro I di Grecia, Alessandro Campagna comincia con un sorriso. Il Settebello piega la Spagna campione del mondo nella prima giornata del girone preliminare di World Cup e il ct apprezza: “È stata una bella partita, considerando che siamo nel pieno di questa stagione. Una battaglia fisica e tecnica. Devo fare i complimenti ai ragazzi per la disciplina che hanno mostrato e anche per la compattezza. Non ci siamo mai disuniti, anche quando loro ripartivano in velocità”. Contro la squadra di Martin, detentrice del trofeo, è un infinito botta e risposta con molte rudezze: doppio vantaggio azzurro sul... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... LIVE Italia-Spagna 12-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Gli azzurri chiudono la loro prova con 12/32 al tiro e 6/16 nel fondamentale della superiorità... Temi più discussi: Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final Eight; World Cup, Settebello senza Condemi: i convocati; Settebello in Grecia per la World Cup. Campagna: Obiettivo Sydney; Il Settebello riparte dai preliminari di World Cup: ad Alessandropoli con lo sguardo fisso su Los Angeles. Pallanuoto, l’Italia piega la Spagna all’esordio nella Division 1 di World CupIl Settebello inizia il proprio percorso nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, scattata ad Alessandropoli, in Grecia, con un ... oasport.it Settebello, esordio vincente in World Cup: Spagna battuta 12-10Il Settebello ha inaugurato con successo la sua avventura nella Division 1 della World Cup 2026, conquistando una vittoria all'esordio contro la Spagna. Sul campo di Alessandropoli, in Grecia, la nazi ... it.blastingnews.com Cornacchia World Cup mood: ON Venerdì la partenza, oggi si fa sul serio: tutte e tre le squadre approdano alla seconda fase del prestigioso torneo di Pordenone L’U16F Kioene Women Padova, che gioca nella categoria superiore U17F, e l’U17M Kioene facebook