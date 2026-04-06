Vlahovic si fa male nel riscaldamento e rientra negli spogliatoi | al suo posto entra Milik

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il riscaldamento prima del secondo tempo di Juventus-Genoa, l'attaccante ha accusato un problema fisico e si è ritirato negli spogliatoi, lasciando il posto a Milik. La decisione di sostituire Vlahovic era stata presa prima dell'inizio della ripresa, ma la sua assenza si è concretizzata a causa dell’infortunio avvenuto durante il riscaldamento. La partita è proseguita con Milik in campo al suo posto.

Vlahovic era il cambio deciso da Spalletti per il secondo tempo di Juve-Genoa ma l'attaccante si è fatto male nel riscaldamento ed è rientrato negli spogliatoi: al suo posto entra Milik. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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