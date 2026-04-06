Sabato a Rovigo si è svolta una visita di Vittorio Sgarbi presso Palazzo Roncale, dove è stata inaugurata una mostra dedicata allo scrittore e poeta del Delta del Po. La mostra celebra l’amico di lunga data e si focalizza sulle opere di Gian Antonio Cibotto. La visita del critico d’arte ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori e appassionati di poesia e letteratura locale.

Rovigo, 5 aprile 2026 – Sabato, a Rovigo, a Palazzo Roncale, Vittorio Sgarbi ha visitato la mostra dedicata allo scrittore e amico Gian Antonio Cibotto, poeta del Delta del Po. Vittorio Sgarbi e Toni Cibotto si conobbero alla fine degli anni ‘70, quando il critico d’arte era sovrintendente a Venezia. Hanno collaborato a diverse mostre e iniziative, e anche a un’opera fondamentale, L’inventario dei beni artistici e storici del Polesine, poi pubblicato da Marsilio nel 1988. Vittorio Sgarbi alla mostra, a destra una foto di Gian Antonio Cibotto Recentemente, alla ripubblicazione presso la Nave di Teseo, di Cronache dell’alluvione, Vittorio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vittorio Sgarbi, la foto a Rovigo per la mostra dedicata all’amico Gian Antonio Cibotto

Vittorio Sgarbi a Rovigo per la mostra dedicata allo scrittore e amico Gian Antonio CibottoIeri, a Rovigo, a Palazzo Roncale, Vittorio Sgarbi ha visitato la mostra dedicata allo scrittore e amico Gian Antonio Cibotto, poeta del Delta del Po.

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Report. . Vittorio Sgarbi va sotto processo a Imperia. Nel 2020 avrebbe organizzato, insieme alla compagna Sabrina Colle e all’impresario Gianni Filippini, l’esportazione illecita di un preziosissimo caravaggesco, il Concerto con Bevitore di Valentin de Boulog facebook