Video | l' auto che transita sulla pista ciclopedonale del nuovo lungolago di Lecco

Nelle immagini si vede un'auto che entra sulla pista ciclopedonale del nuovo lungolago di Lecco, percorrendo alcuni decine di metri lungo la tratta riservata a biciclette e pedoni. La scena mostra chiaramente il veicolo che transita sulla strada destinata a pedoni e ciclisti, senza rispettare la divisione tra le diverse aree. Non ci sono altri veicoli o persone visibili nel video.

Ha imboccato la pista ciclabile con l'auto percorrendo la nuova tratta del lungolago riservata a bici e pedoni, per alcune decine di metri. E' successo nella serata di Pasqua a due passi dal centro di Lecco: la macchina che ha transitato in zona vietata è stata notata da diversi cittadini e passanti, alcuni dei quali l'hanno ripresa con il cellulare. Tra questi il lecchese Massimiliano Coppolecchia, titolare dell'hotel Lungolago. Ecco il suo video, che sta rimbalzando anche sui social. Il divieto violato dall'automobilista è stato un clamoroso errore (come pare probabile) o una ‘bravata’ volontaria? La certezza è che la scena ha suscitato scalpore e incredulità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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