Il vescovo della diocesi di Massa, Carrara e Pontremoli, ha deciso di assistere al derby tra Carrarese e Spezia sedendosi tra i tifosi nella curva nord dello stadio dei Marmi. Ha pagato il biglietto e ha seguito la partita tra gli appassionati presenti sugli spalti. La sua presenza in curva ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’incontro. La scelta di partecipare tra i tifosi ha suscitato commenti tra i presenti.

Monsignor Mario Vaccari, vescovo della diocesi di Massa, Carrara e Pontremoli, ha scelto la curva nord dello stadio dei Marmi per assistere al derby tra Carrarese e Spezia. Il prelato ha evitato i posti riservati alle autorità, preferendo il settore popolare dopo aver pagato un biglietto da 20 euro. L’ingresso allo stadio è avvenuto circa sessanta minuti prima dell’inizio della sfida. Questa scelta non rappresenta un caso isolato, poiché già nel primo girone di campionato il vescovo si era recato a sostenere la squadra nello scontro di ritorno presso l’impianto dello Spezia, ricevendo l’apprezzamento dei tifosi. Il profilo professionale dietro la veste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vescovo in curva al derby: paga il biglietto e tifa tra i tifosi

Il vescovo tra gli ultras: Vaccari va in curva allo stadio per il derby tra Carrarese e SpeziaMassa Carrara, 5 aprile 2026 – Un vescovo tra gli ultras, nel cuore più caldo dello stadio.

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Calcio: Carrarese-Spezia, vescovo in curva con gli ultràC'è un tifoso d'eccezione allo stadio dei Marmi di Carrara per il derby tra Carrarese e Spezia del campionato di serie B. Tra gli spalti, in mezzo al cuore più caldo del tifo carrarese, la curva nord, ... msn.com

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6/4/26. Rottanova. Sarà il vescovo emerito Adriano Tessarollo a presiedere le celebrazioni tradizionali del Lunedì dell'Angelo nella località cavarzerana. Alle 16 la messa e di seguito la processione con la statua della Madonna per le vie del paese. x.com

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