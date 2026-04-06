Vescovo in curva al derby | paga il biglietto e tifa tra i tifosi

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vescovo della diocesi di Massa, Carrara e Pontremoli, ha deciso di assistere al derby tra Carrarese e Spezia sedendosi tra i tifosi nella curva nord dello stadio dei Marmi. Ha pagato il biglietto e ha seguito la partita tra gli appassionati presenti sugli spalti. La sua presenza in curva ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’incontro. La scelta di partecipare tra i tifosi ha suscitato commenti tra i presenti.

Monsignor Mario Vaccari, vescovo della diocesi di Massa, Carrara e Pontremoli, ha scelto la curva nord dello stadio dei Marmi per assistere al derby tra Carrarese e Spezia. Il prelato ha evitato i posti riservati alle autorità, preferendo il settore popolare dopo aver pagato un biglietto da 20 euro. L’ingresso allo stadio è avvenuto circa sessanta minuti prima dell’inizio della sfida. Questa scelta non rappresenta un caso isolato, poiché già nel primo girone di campionato il vescovo si era recato a sostenere la squadra nello scontro di ritorno presso l’impianto dello Spezia, ricevendo l’apprezzamento dei tifosi. Il profilo professionale dietro la veste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Il vescovo tra gli ultras: Vaccari va in curva allo stadio per il derby tra Carrarese e SpeziaMassa Carrara, 5 aprile 2026 – Un vescovo tra gli ultras, nel cuore più caldo dello stadio.

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