Martedì 7 aprile a Verona e nella provincia si prevede una giornata soleggiata e stabile, con temperature che arriveranno fino a 24°C. Il sole illuminerà la città e le aree circostanti, creando condizioni ideali per le attività all’aperto e il turismo. Le previsioni indicano un clima favorevole che accompagnerà i residenti e i visitatori durante tutta la giornata.

Verona e l’intera provincia vivranno un martedì 7 aprile caratterizzato da un clima stabile e soleggiato, con temperature che raggiungeranno i 24°C. L’assenza di piogge renderà la giornata ideale per ogni tipo di attività all’aperto. Il cielo resterà prevalentemente terso, interrotto solo da pochissime nubi. Le minime si attesteranno intorno ai 12°C, mentre le massime saliranno fino a 24°C, garantendo una stabilità meteorologica su tutto il territorio. Dettagli climatici tra città e pianura. Nel capoluogo veronese, la mattinata e il pomeriggio vedranno un cielo poco nuvoloso, che tenderà a schiarirsi del tutto durante la serata. I venti soffieranno debolmente da sud-ovest, con punte di velocità che toccheranno i 22 kmh. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona splende: sole e 24°C, il meteo perfetto per il turismo

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