Ventura | Da Italia-Svezia non è cambiato nulla il ct è l' ultimo dei problemi

L'ex allenatore della nazionale italiana ha commentato la situazione attuale, affermando che dalla partita tra Italia e Svezia non sono cambiate molte cose e che il problema principale non riguarda il commissario tecnico. Ha inoltre parlato della fase difficile attraversata dall’attuale allenatore, riconoscendo la pressione e la sensazione di colpa, e ha ricordato le differenze tra le generazioni di giocatori del passato e quelle di oggi.

"Non è tutta colpa dei ct, è evidente. Ha le sue responsabilità, ma non è un problema di presidente federale o di allenatore, bensì di cultura, di sistema. Facciamo sempre finta di niente. Dopo il 2006, siamo usciti subito sia nel 2010 che nel 2014. Poi non ci siamo qualificati per tre Mondiali di fila. L'ultimo Europeo è stato bruttissimo. C'è stata solo la parentesi dell'Europeo vinto, la classica eccezione che conferma la regola". Giampiero Ventura, ospite di "Radio Anch'io Sport", assolve Gattuso dopo che l'Italia per la terza volta di fila ha mancato la qualificazione al Mondiale. "Ogni volta ci ritroviamo a parlare, a spiegare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ventura: "Da Italia-Svezia non è cambiato nulla, il ct è l'ultimo dei problemi" Leggi anche: "Il pallone agli ex calciatori Il ct? È l’ultimo dei problemi" Ventura: "Italia al Mondiale? C'è positività, altro che come in Svezia"Ospite dell'ultima puntata di Only Fanta - Tutti Teorici (guarda l'episodio completo), l'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura ha parlato delle... Temi più discussi: Dramma Italia: da Ventura a Gattuso, un altro disastro. Siamo ancora fuori dai Mondiali; Il triste record dell'Italia: unica big eliminata sul campo per tre volte di fila; Italia, l'ex CT Ventura tuona: Non ci sono i presupposti, io come Baggio...; Conosci tutti i dentro o fuori dell'Italia verso i Mondiali?. Ventura: Da Italia-Svezia del 2017 non è cambiato nulla. Il prossimo ct? Ultimo dei problemiL'ex ct della Nazionale ha fatto il punto sui problemi della Nazionale, ricordando anche il passato: Io capro espiatorio, ci fu anche violenza gratuita. Bisogna fare questo ... tuttosport.com Formazioni Italia-Svezia: com'era la nazionale che non si qualificò ai Mondiali 2018Il giorno dopo fa ancora più male. La mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali ha scritto una delle pagine più tristi del nostro calcio. La disfatta di Zenica è arrivata inaspettatamente, travol ... tag24.it 10 novembre 2017 Svezia Vs Italia 1-0 13 novembre 2017 Italia Vs Svezia 0-0 facebook L' #Italia #Under21 travolge la Svezia in trasferta: 4-0 firmato Koleosho (doppietta), Ndour e Lipani x.com