Venticinquesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Nella venticinquesima giornata di basket della Serie A 20252026, Brescia ha battuto Napoli con il punteggio di 100-85, salendo in classifica. La Virtus, invece, è stata sconfitta da Venezia con il punteggio di 82-86, permettendo a Brescia di scavalcare nuovamente i rivali in vetta. La giornata ha visto quindi alcuni cambiamenti nelle posizioni di vertice del campionato.

Nella venticinquesima giornata basket Serie A 20252026, Brescia travolge Napoli(100-85) e raggiungere nuovamente in vetta alla classifica la Virtus, sconfitta da Venezia(82-86). Si avvicina al vertice Milano, che supera Reggio Emilia(80-76), mentre in chiave playoff fanno un passo avanti Cremona, che s’impone su Udine(82-73), e Trieste, vincente su Varese(90-89). In chiave salvezza, Treviso centra la quarta vittoria consecutiva contro Tortona(91-86), mentre trema Sassari, sconfitta da Cantu'(80-78). VENTICINQUESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI BRESCIA-NAPOLI 100-85 TRIESTE-VARESE 90-89 TREVISO-DERTHONA 91-86 CREMONA-UDINE 82-73 CANTU’-SASSARI 80-78 MILANOREGGIANA 80-76 BOLOGNA-VENEZIA 82-86 LA CLASSIFICA BRESCIA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Venticinquesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica Leggi anche: Quindicesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica Leggi anche: Sedicesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica GENOA-INTER 1-2 | HIGHLIGHTS | 15ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Temi più discussi: Treviso Basket vs Derthona Basket: 25° giornata Serie A Unipol 2025/2026; Basket, Serie A: la presentazione della 25° giornata di LBA; Basket, Serie A 2025-26: risultati della 25ª giornata e classifica; Basket: Serie A2 Old Wild West 2025/26 - 34a giornata: Pesaro - Verona - Video. Basket, Serie A: Trieste batte Varese al photofinish. Vittorie per Brescia, Treviso, Cremona e CantùSi sono disputati oggi cinque incontri della venticinquesima giornata del massimo campionato italiano di basket. Cinque sfide fondamentali nella corsa ... oasport.it Basket, Virtus Bologna-Reyer Venezia è il big match del 25esimo turno di Serie A. L’Olimpia ospita la ReggianaLa Serie A di basket 2025-2026 è pronta al suo rush finale. Nel fine settimana di Pasqua andrà infatti in scena la venticinquesima e quintultima giornata ... oasport.it Sabato 4 aprile ore 20.00 PalaRadi (Cremona) Vanoli Basket Cremona Diretta su LBATV Venticinquesima giornata Serie A 2025/2026 #Bianconeri #ApuUdine facebook La Serie A2 in numeri! Focus Serie A2 sulla venticinquesima giornata è online sul nostro sito! #LBFLIVE x.com