In Venezuela, il panorama politico sta vivendo un momento di cambiamenti significativi. A pochi mesi dall’arresto del leader in carica, la presidente Delcy Rodriguez ha annunciato una strategia volta a migliorare i rapporti con gli Stati Uniti. Questo avviene in un contesto di tensioni interne e di un settore petrolifero che continua a giocare un ruolo centrale nel paese. La situazione resta complessa e in evoluzione.

Pare che ci sia molto fermento sotto i cieli di Caracas. A pochi mesi dall’arresto di Maduro, la presidente Delcy Rodriguez ha deciso di imprimere una svolta all’insegna delle ritrovate relazioni con Washington. Nelle ultime settimane si sono verificati numerosi avvicendamenti nella compagine governativa e nelle Forze armate qualche testa è saltata senza che il comando di marca chavista fosse del tutto rinnovato e, dunque, esautorato. Delle novità si registrano anche sul piano energetico: la produzione di petrolio procede a gonfie vele e a soffiare il vento della ripresa non c’è solo la holding pubblica PDVSA, ma anche Big Oil occidentali che da due mesi circa beneficiano di un sistema fiscale e legislativo molto generoso riguardo all’estrazione e agli incassi dei proventi di oro nero. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Venezuela, il rinnovamento post-Maduro tra purghe interne e petrolio

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