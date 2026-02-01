Donald Trump torna a parlare di Venezuela, ma questa volta in modo diverso. Le sue dichiarazioni suggeriscono una strategia più articolata, che combina pressione politica e leva energetica. L’obiettivo sembra essere quello di favorire una transizione senza un intervento diretto, puntando anche su alleanze con paesi come l’India e sul controllo delle risorse petrolifere. La strada davanti a Caracas si fa complicata, ma anche più sfumata rispetto alle politiche del passato.

Le ultime dichiarazioni di Donald Trump sul Venezuela restituiscono l’immagine di una strategia meno ideologica e più composita rispetto al passato, in cui pressione politica, leva energetica e ricerca di un equilibrio interno al Paese sembrano procedere insieme. Il presidente americano ha elogiato l’attuale leadership venezuelana, con a capo Delcy Rodriguez, affermando che “sta facendo un ottimo lavoro”, e ha contemporaneamente rilanciato l’idea di una ricomposizione tra chavismo e opposizione come passaggio necessario per accompagnare il Paese verso una transizione democratica credibile. Il riferimento è al superamento definitivo dell’era di Nicolás Maduro attraverso una soluzione che non passi dal collasso dello Stato — rischio concreto dopo l’operazione con cui gli Usa lo hanno catturato — ma da un riassetto politico guidato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump e il Venezuela: petrolio, India e transizione guidata per superare Maduro

Approfondimenti su Trump Venezuela

In un contesto di cambiamenti politici in Venezuela, Donald Trump annuncia la volontà di assumere un ruolo di guida durante la transizione.

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha riferito di aver avuto un breve colloquio telefonico con l’ex presidente Donald Trump, avvenuto il 21 novembre dalla Casa Bianca.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trump sul Venezuela: Resteremo e governeremo fino a una transizione corretta e giusta

Ultime notizie su Trump Venezuela

Argomenti discussi: Quanto è stabile il Venezuela post-Maduro?; Petrolio, partono i primi carichi dal Venezuela dei 50 milioni di barili presi da Trump: uno è diretto in Italia; L’amministrazione Trump non esclude nuovi attacchi contro il Venezuela e Machado incontra Rubio; Gli Stati Uniti stanno commissariando il petrolio del Venezuela.

