Vela l’Italia esce dal Trofeo Princesa Sofia con rinnovate certezze e spunti interessanti per il futuro

Si chiude il 55° Trofeo Princesa Sofia, primo evento della stagione del Sailing Grand Slam e tappa di apertura del 2026 per la vela olimpica internazionale. La manifestazione si è conclusa con un bilancio complessivamente positivo per le squadre italiane, che hanno raccolto risultati e spunti utili in vista delle competizioni future. La regata ha visto partecipanti provenienti da diverse nazioni, con condizioni di vento variabili che hanno messo alla prova i timonieri.

Va in archivio con un bilancio sicuramente positivo in chiave azzurra il 55° Trofeo Princesa Sofia, primo appuntamento stagionale del Sailing Grand Slam che inaugurava in buona sostanza il 2026 della vela olimpica internazionale. A Palma di Maiorca è andata in scena la prima competizione a classi unificate con il nuovo format proposto da World Sailing per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 (la decisione definitiva dovrebbe arrivare entro l’estate), ma in generale si trattava di un evento molto interessante per misurare le gerarchie attuali in vista del periodo di qualificazione a cinque cerchi. L’ Italia, considerando l’assenza dei suoi... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, l’Italia esce dal Trofeo Princesa Sofia con rinnovate certezze e spunti interessanti per il futuro Vela, Berta/Calabrò e Chiavarini brillano per l’Italia nel day-1 del Trofeo Princesa Sofia 2026Si apre con una giornata inaugurale tra luci e ombre per i colori azzurri il Trofeo Princesa Sofia 2026, primo appuntamento stagionale del Sailing... Vela, Italia sugli scudi nel day-4 al Trofeo Princesa Sofia. Pianosi e Maggetti in zona podioVa in archivio con un bilancio mediamente positivo per l’Italia la quarta giornata del 55° Trofeo Princesa Sofia, primo appuntamento del Sailing... Temi più discussi: Vela, Italia protagonista anche nel day-3 al Trofeo Princesa Sofia. Svettano Pianosi, Maggetti ed i 470; Trofeo Princesa Sofia: argenti per la Maggetti e Pianosi, bronzo per Renna; Vela, tris di podi per gli azzurri nel Trofeo Princesa Sofía: piazze d’onore per Pianosi e Maggetti, terzo Renna; Soldini/Elkann, perché la rottura?. Vela, tris di podi per gli azzurri nel Trofeo Princesa Sofía: piazze d’onore per Pianosi e Maggetti, terzo RennaArrivano tre podi per l'Italia nella 55ma edizione del Trofeo Princesa Sofía di vela, prima tappa stagionale del Sailing Grand Slam, disputato nella baia ... oasport.it Vela, Trofeo Princesa Sofia 2026: bene Pianosi, Maggetti ed i 470La terza giornata del 55o Trofeo Princesa Sofia , tappa di apertura del circuito Sailing Grand Slam 2026 a Palma di Maiorca , si è conclusa con variazioni parzi ... sportface.it Trofeo Princesa Sofia: un tris di medaglie che apre la stagione. Il bilancio finale parla chiaro: tre podi, tutti arrivati dalle discipline “foil”, oggi centrali nella vela olimpica. Argento per Marta Maggetti e Riccardo Pianosi, bronzo per Nicolò Renna --- https://www.ital facebook Vela, Italia sugli scudi nel day-4 al Trofeo Princesa Sofia. Pianosi e Maggetti in zona podio - x.com