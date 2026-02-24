Messico nel caos dopo l’uccisione del capo dei narcos | più del 70% delle armi nelle mani del cartello di Jalisco proviene dagli Usa

Il cartello di Jalisco ha rivendicato la morte del loro leader, Nemesio Oseguera Cervantes, causata da operazioni congiunte tra messicani e americani. I combattenti del gruppo, nel video pubblicato poco dopo, affermano di appartenere interamente alla sua fazione. La perdita di Mencho ha scatenato nuove tensioni, mentre si scopre che oltre il 70% delle armi usate dal cartello arriva dagli Stati Uniti. La situazione rimane molto volatile e imprevedibile.

“Siamo tutta gente del signor Mencho “, rivendicano i combattenti del Cartel de Jalisco “Nueva generación”, disposti in fila, in un video diffuso pochi minuti dopo l’eliminazione del loro capo, Nemesio Oseguera Cervantes, ucciso dall’esercito messicano in collaborazione con gli Usa. I combattenti di Cjng hanno il volto coperto. Indossano tenute militari, con giubbotti antiproiettile. Imbracciano fucili di alto calibro, di quelli che si vedono in teatri di guerra. Sono un esercito vero e proprio, pronto all’assalto, con una fila chilometrica di vetture blindate. Le località di Jalisco, Michoacán e dintorni non erano preparate per la loro avanzata: quasi trenta morti, secondo le stime ufficiali, strade bloccate e coprifuoco in diverse zone del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

