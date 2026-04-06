Una raccolta fondi per ricostruire il crocefisso divorato dalla fiamme nel giorno di Pasqua

A Cesano Maderno, una raccolta fondi è stata avviata per ricostruire il crocefisso in legno che è stato distrutto da un incendio avvenuto durante il giorno di Pasqua lungo la via Salita al Biulè. L’incendio ha causato danni alla statua, portando alla decisione di riunire risorse per la sua riparazione. La comunità si sta mobilitando per raccogliere i contributi necessari alla ricostruzione.

Cesano Maderno non si ferma e dopo il rogo che ha avvolto e distrutto il crocefisso in legno lungo la via Salita al Biulè promuove una raccolta fondi per ricostruirlo. Una raccolta fondi on line (ecco il link) quella promossa nella giornata dal consigliere comunale Raffaele Di Staso, in accordo con il parroco don Stefano Gaslini e con il sindaco Gianpiero Bocca. Un Crocefisso molto caro alla comunità di Cesano Maderno, un simbolo per l’intera comunità e davanti al quale molti si fermavano per un momento di preghiera e di riflessione. “Che sia stato un gesto vandalico o un più probabile incidente come suggeriscono i vigili del fuoco in seguito alle prime indagini, sinceramente non importa: quello che conta é rimboccarsi le maniche e restituire un simbolo alla nostra comunità - spiega Raffale Di Staso -. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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