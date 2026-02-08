Ultim’ora bomba Koopmeiners in casa Juve | cosa succede

Decisione inattesa in casa Juventus in queste ore: nessuno dei tifosi bianconeri lo avrebbe mai immaginato. Questa sera, alle ore 20:45, la Juventus ospita la Lazio di Sarri nel big match della 24esima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente vincere dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta e dopo il successo sul campo del Genoa da parte del Napoli, che ha allungato al terzo posto in classifica. Koopmeiners (Ansa Foto) – Calciomercato.it Spalletti, però, si presenta con qualche problema di formazione all'appuntamento. Kelly è in forte dubbio e potrebbe essere preservato in vista del derby d'Italia contro l'Inter, in programma il prossimo 14 febbraio: al suo posto Koopmeiners appare in vantaggio su Gatti per affiancare Bremer.

