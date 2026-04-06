Ultime parole di Luigi | Voglio riposare Non ho niente per loro Morto dopo un panino

Un uomo di nome Luigi Di Sarno è deceduto dopo aver consumato un panino in un negozio di Diamante. Prima di morire, avrebbe detto: “Voglio riposare. Non ho niente per loro.” La vicenda è al centro di un’indagine delle autorità, che stanno cercando di chiarire le cause del decesso e di raccogliere eventuali elementi utili. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Luigi Di Sarno, un 52enne di Napoli, è venuto a mancare dopo aver mangiato un panino sul lungomare di Diamante, in Calabria. La causa del decesso pare essere riconducibile a una sospetta intossicazione da botulino. Negli audio inviati ai familiari, Luigi si mostra visibilmente sofferente e stremato. In uno dei messaggi vocali, risalenti a poche ore prima della sua morte, l’uomo rivela alla sorella: “Ti faccio sapere qualcosa domani, lasciami stare, voglio riposare”. Queste parole riflettono un chiaro stato di malessere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ultime parole di Luigi: “Voglio riposare. Non ho niente per loro.” Morto dopo un panino. L’audio di Luigi Di Sarno, morto per sospetto botulino a Diamante: “Mi hanno dimesso, per loro non ho niente”Il 6 agosto 2025 Luigi Di Sarno è morto a 52 anni per una sospetta intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino da un ambulante a Diamante... Maati ucciso a coltellate a 17 anni, le ultime parole in un video mostrato in aula: “Non ho fatto niente”In aula mostrato il video dell’omicidio di Maati, il 17enne ucciso a coltellate a Campi Bisenzio (Firenze) nel dicembre 2024. Temi più discussi: Concerto per le Palme: Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce di Franz Joseph Haydn; Morte dopo un panino a Diamante, audio choc: Mi hanno dimesso, non ho niente; Le ultime parole di Cristo diventano musica: un viaggio tra fede ed emozione agli Studios di Co-Ro; Leonardo e le anguille all'Ultima Cena. Morto dopo un panino, le ultime parole di Luigi: Voglio riposare. Per loro non ho nienteAppare sofferente e stremato negli ultimi audio inviati ai familiari Luigi Di Sarno, il 52enne napoletano morto dopo aver mangiato un panino sul lungomare di Diamante, in Calabria, a causa di una sosp ... msn.com L’audio di Luigi Di Sarno, morto per sospetto botulino a Diamante: Mi hanno dimesso, per loro non ho nienteIl 6 agosto 2025 Luigi Di Sarno è morto a 52 anni per una sospetta intossicazione da botulino dopo aver mangiato un panino da un ambulante a Diamante ... fanpage.it Ultime parole #PechinoExpress ogni giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky. facebook Ultime parole #PechinoExpress ogni giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky. x.com