Maati ucciso a coltellate a 17 anni le ultime parole in un video mostrato in aula | Non ho fatto niente

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In aula è stato proiettato un video che ricostruisce l’omicidio di Maati, un ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate a Campi Bisenzio nel dicembre 2024. Le immagini mostrano le ultime parole di Maati, che afferma: “Non ho fatto niente”. Questa testimonianza visiva è parte del procedimento giudiziario in corso, volto a fare luce sulla dinamica e sulle responsabilità dell’accaduto.

Ucciso a 17 anni dal branco per uno scambio di persona: in 150 alla fiaccolata per MaatiA Campi Bisenzio, si è svolta una fiaccolata in ricordo di Maati Moubakir, il diciassettenne ucciso un anno fa in un episodio di violenza legato a uno scambio di persona.

