Maati ucciso a coltellate a 17 anni le ultime parole in un video mostrato in aula | Non ho fatto niente

In aula è stato proiettato un video che ricostruisce l’omicidio di Maati, un ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate a Campi Bisenzio nel dicembre 2024. Le immagini mostrano le ultime parole di Maati, che afferma: “Non ho fatto niente”. Questa testimonianza visiva è parte del procedimento giudiziario in corso, volto a fare luce sulla dinamica e sulle responsabilità dell’accaduto.

«Notizie come queste ci fanno rivivere la morte di Maati». È un nuovo colpo, un dolore che si rinnova quello di Silvia Baragatti, la madre del giovane Maati Moubakir ucciso il 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio, quando parla della morte del 18enne Abanoub facebook

Assoluto silenzio mediatico per il processo in corso ai presunti assassini dell’italo-marocchino Maati Moubakir di 17 anni, ucciso a coltellate a Campi Bisenzio. Il motivo 3 dei 5 imputati sono i cosiddetti “nuovi italiani”. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.