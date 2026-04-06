Uffizi la protesta dei lavoratori del museo davanti alla Venere di Botticelli | Basta vite precarie – Il video

Una protesta si è svolta davanti alla Venere di Botticelli all’interno di un museo fiorentino, con alcuni lavoratori che hanno esposto uno striscione con la scritta «Basta vite precarie». La manifestazione ha coinvolto personale dei musei della zona, che ha espresso la propria insoddisfazione riguardo alle condizioni di lavoro. La scena si è svolta in un contesto pubblico, con la presenza di visitatori e la visuale dell’opera d’arte sullo sfondo.

Sullo sfondo, la Venere di Botticelli. Pochi passi più avanti, i lavoratori dei musei fiorentini e un grosso striscione che recita: «Basta vite precarie». È arrivata sin dentro le sale degli Uffizi la protesta dei lavoratori dei musei fiorentini, che hanno deciso di portare la loro battaglia davanti a uno dei dipinti più iconici della galleria. Domenica 5 aprile, un gruppo di manifestanti ha aderito alla moblitazione promossa da Sudd Cobas, che proseguirà anche nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta nel piazzale degli Uffizi. Giovedì il vertice con la Regione Toscana. «Abbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli per pretendere risposte urgenti per coloro che dopo anni di precarietà di ritrovano senza lavoro e salario. 🔗 Leggi su Open.online Precari degli Uffizi, la protesta arriva davanti alla Venere del BotticelliFIRENZE – La protesta dei lavoratori dei musei fiorentini irrompe nel cuore delle Gallerie degli Uffizi, portando il grido contro la precarietà fin... Firenze, la protesta dei lavoratori dei musei davanti alla Venere di Botticelli: “Senza salario dopo anni di precariato”“Abbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli” dentro la Galleria degli Uffizi, “per pretendere risposte urgenti per coloro che dopo... Temi più discussi: Firenze, la protesta dei lavoratori precari dei musei davanti alla Venere di Botticelli agli Uffizi; Uffizi, protesta dei precari storici davanti alla Venere di Botticelli; Blitz dei precari agli Uffizi nel giorno di Pasqua, la protesta davanti alla Venere di Botticelli: Non c’è cultura senza diritti – Video; Non c’è pace per gli Uffizi: blitz dei precari nelle Gallerie, la manifestazione davanti alla Venere del Botticelli. Uffizi: protesta dei precari dei musei davanti alla Venere di BotticelliAbbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli dentro agli Uffizi, per pretendere risposte urgenti per coloro che dopo anni di precarietà di ritrovano senza lavoro e salario. C’è bis ... controradio.it Uffizi: blitz dei precari davanti alla Venere di BotticelliManifestazione dei precari, promossa da Sudd Cobas oggi, domenica 5 aprile 2026, agli Uffizi. Abbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli dentro agli Uffizi, per pretendere rispos ... firenzepost.it L'Espresso. . Una protesta arrivata fin dentro gli Uffizi, davanti alla Venere di Botticelli. I manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta “Basta vite precarie” per dare visibilità a una manifestazione che, da giorni, attraversa i musei fiorentini e che ora p facebook I lavoratori precari degli Uffizi protestano davanti alla Venere di Botticelli x.com