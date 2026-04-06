Il ministro israeliano della Difesa ha comunicato che nella notte è stato ucciso Majid Khademi, che ricopriva il ruolo di capo dell’intelligence delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. La notizia è stata resa nota attraverso un annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’evento. Nessuna conferma è stata fornita su eventuali responsabilità o implicazioni di altre parti coinvolte.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l’uccisione, avvenuta nella notte, di Majid Khademi, capo dell’intelligence delle Guardie Rivoluzionarie. “I leader iraniani vivono in un clima di persecuzione. Continueremo a dar loro la caccia uno per uno”, ha dichiarato. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane avevano annunciato la sua morte in precedenza sul loro canale Telegram. Trump vuole uscire dalla Nato? Prendiamo la palla al balzo e trattiamo una pace dignitosa con i russi Per i trumpiani la guerra all’Iran è una Crociata: sconfessano il Vaticano e paragonano il tycoon a “Gesù che guida la lotta tra il bene e il male” Cuba libera 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ucciso il capo dell’intelligence iraniana Majid Khademi”: l’annuncio del ministro israeliano Katz

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