Renault presenta la nuova Twingo E-Tech Electric, versione completamente elettrica della sua citycar. La casa automobilistica intende rivoluzionare il segmento delle auto compatte con questo modello, che riprende il design tradizionale della Twingo ma è alimentato a batteria. La vettura viene proposta come una soluzione per chi cerca un veicolo urbano, combinando stile e tecnologia elettrica.

Renault lancia la sfida Twingo E-Tech Electric, la citycar con cui la casa della losanga vuole cambiare le regole del gioco delle piccole auto. Bella da vedere e da guidare, razionale nei consumi e nel prezzo, furba nelle soluzioni di produzione e nelle dotazioni di serie, il tutto sotto la soglia dei 20mila euro. Niente cavalleria da auto sportiva o fronzoli tecnologici, ma tanta sostanza per tutto ciò che serve nell'uso quotidiano da città: dall'abitacolo modulare per gestire gli spazi di carico al sistema di parcheggio automatico, anche in elettrico tutto è pensato in puro stile Twingo. Efficienza è la parola chiave con cui la casa francese scommette sul rilancio del segmento A, quello delle city car, la cui contrazione viene legata alla mancanza di offerta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Twingo torna al passato ma scopre l'elettrico

Renault Twingo torna: 263 km di autonomia elettricaLa Renault sta per riportare sul mercato la Twingo, un modello storico che fa il suo ritorno nel segmento delle utilitarie completamente elettriche.

IA scopre 25 nuovi magneti: addio terre rare, boom per l’elettrico.Intelligenza Artificiale alla Caccia di Materiali Alternativi per i Magneti: Una Svolta per l'Elettrico e l'Energia Rinnovabile Un sistema di...

Renault Twingo E-Tech ritorna al passato ma è SOLO ELETTRICA | I 10 Segreti

Temi più discussi: Renault Twingo: scopriamo gli interni, tra citazioni anni '90 e soluzioni furbe; Renault, nomi tradizionali: auto efficienti e innovative. Torna la Twingo, ma solo zero emission e la Clio sorprende; Al volante della nuova Renault Twingo, l'elettrica retrò sotto i 20mila euro; Twingo E-Tech Electric, mix vincente tra design emozionale e spirito urbano rinnovato.

Al volante della nuova Renault Twingo, l'elettrica retrò sotto i 20mila euroLo stile è un po’ retro, come Renault ci ha già insegnato con le operazioni R5 e R4. Ovvero riprendere dal passato linee e concetti di successo e riproporli in chiave moderna. L’operazione è perfettam ... gazzettadiparma.it

Renault Twingo, da oltre 30 anni sulla brecciaTra le tre nuove elettriche del brand francese però, la Twingo è quella con la progenitrice termica più giovane, per cui le affinità sono ancora più accentuate. La prima apparizione della Twingo è ... ansa.it

La Twingo elettrica torna… e punta a cambiare tutto Piccola, iconica e ora anche 100% elettrica: la nuova Renault Twingo E-Tech vuole rendere l’elettrico davvero accessibile Autonomia fino a 263 km WLTP Motore da circa 80 CV, perfetto per la c facebook