Tutto pronto per la Pasquetta i consigli di Codacons | Serve prudenza per evitare pericoli e disagi

Per la giornata di Pasquetta si prevedono molti spostamenti e gite fuori porta, con rientri sulle strade della regione. In vista di questa ricorrenza, il Codacons invita alla prudenza per evitare situazioni di pericolo e disagi. L’associazione ha diffuso dei consigli per chi si prepara a trascorrere la giornata all’aperto, sottolineando l’importanza di comportamenti responsabili durante i movimenti su strada.

Tra spostamenti massicci, gite fuori porta, picnic e rientri sulle strade siciliane in occasione del giorno di Pasquetta, il Codacons lancia un appello alla prudenza affinché una giornata di festa non si trasformi in disagi, rischi e brutte sorprese. "Pasquetta è da sempre sinonimo di libertà, convivialità e spensieratezza, ma proprio nelle giornate come questa - afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons - aumentano in modo concreto i pericoli per i consumatori e per le famiglie. Traffico intenso, disattenzioni alla guida, cibi conservati male, controlli superficiali sui prezzi, furti nei luoghi affollati e comportamenti imprudenti possono compromettere una giornata che dovrebbe essere solo di serenità". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Evitare rischi, disagi e brutte sorprese: i dieci consigli per una Pasquetta sicuraIl Codacons ha lanciato l'allarme in occasione della festività, che spesso è anche un'occasione per organizzare gite fuori porta e picnic "Pasquetta...

Boom di vendite nei Compro Oro, i consigli del Codacons Abruzzo per evitare fregatureLe quotazioni sono alle stelle e in tanti cercano la liquidità, ma vendere a meno del valore è un rischio.

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