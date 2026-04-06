Trentotto foto di edifici contemporanei da tutelare | la bellezza di Bari in mostra con ' Layers'

Alcune settimane fa, il Consiglio comunale di Bari ha approvato una delibera che tutela 38 edifici contemporanei della città. Queste strutture sono state fotografate in immagini che ne mostrano l’aspetto estetico e la presenza nel paesaggio urbano. L’esposizione delle foto si intitola 'Layers' e mette in evidenza le architetture simbolo di Bari. La mostra permette di apprezzare le caratteristiche di questi edifici, considerati rappresentativi della contemporaneità locale.

Architetture contemporanee simbolo di Bari, tutelate con la delibera approvata alcune settimane fa dal Consiglio comunale, immortalate in suggestive fotografie. Dall'8 al 15 aprile, nello Spazio Murat, sarà visitabile la mostra ‘Layers’, promossa da Aps Barium, Comune di Bari e Urban Center. La delibera, che ha recepito la legge regionale pugliese numero 14 del 2008, ha introdotto "misure di salvaguardia” con una variante operativa al Piano Regolatore Generale, consentendo di contrastare demolizioni “silenziose”, come quelle avvenute in questi anni a Bari, città che ha visto un'enorme espansione edilizia attraverso le deroghe regionali al Piano Casa. 🔗 Leggi su Baritoday.it Duecento edifici moderni e contemporanei da tutelare a Bari, gli architetti: "Bene la delibera del Comune"Palazzi storici, ma anche edifici industriali o di valenza commerciale dal valore storico architettonico: è quanto contenuto nell'elenco di circa 200... "Layers", nello Spazio Murat la mostra fotografica dedicata all'architettura moderna e contemporanea di BariDall’8 al 15 aprile la sala dello Spazio Murat di Bari ospiterà Layers, la mostra fotografica dedicata ad alcune delle architetture più...