Un ragazzino di 12 anni si trova in terapia intensiva dopo essere rimasto intrappolato nel sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio a Pennabilli, in provincia di Rimini. L'incidente è avvenuto nelle ultime ore e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Al momento, il giovane è sotto cure intensive in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Un ragazzo di 12 anni è attualmente ricoverato in rianimazione dopo essere rimasto intrappolato nel sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio a Pennabilli, in provincia di Rimini. L’incidente è avvenuto ieri mattina mentre il giovane si trovava in vacanza insieme ai suoi genitori. Il dramma si è consumato all’interno di una piscina profonda circa un metro. Il bambino è stato risucchiato dal bocchettone, un meccanismo che gli ha impedito di risalire verso la superficie dell’acqua. Solo dopo essere stato liberato dalla trappola idraulica sono state attivate le operazioni di rianimazione. I soccorritori hanno poi trasportato il paziente presso l’ospedale di Rimini, dove i medici hanno dichiarato una prognosi riservata per via delle condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola idraulica a Pennabilli: 12enne in terapia intensiva

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