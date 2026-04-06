Nella serata di ieri, intorno alle 23, si è verificato un incidente sulla A14 in direzione di Ravenna. Un giovane di 21 anni ha perso la vita e sette persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi. L’incidente si è verificato lungo la diramazione dell’autostrada, coinvolgendo probabilmente più veicoli. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi.

Un giovane di 21 anni è morto e altri sette sono rimasti feriti, di cui una in maniera grave, in un incidente avvenuto ieri sera attorno alle 23 sulla diramazione dell’A14 per Ravenna. Secondo la prima ricostruzione ci sarebbe stato uno scontro fra auto, sulla corsia nord. Un ragazzo di 21 anni è morto sul colpo, una ragazza di 20 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. Gli altri sei (tre ragazzi e tre ragazze, tutti fra i 20 e i 25) sono stati portati negli ospedali di Cesena e Ravenna, in condizioni di media gravità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragico schianto in autostrada sulla A14: morto un 21enne, sette feriti (uno è grave): è avvenuto a Ravenna

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