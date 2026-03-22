Schianto in A14 tre feriti | uno è grave

Un incidente sull’A14 ha coinvolto un’auto e un camion, con il veicolo che si è ribaltato dopo l’impatto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Un terribile schianto sull’A14: un’ auto si è ribaltata dopo l’impatto con un camion, tre feriti di cui uno in codice rosso. L’incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 8, al chilometro 193 in direzione sud, nel tratto compreso tra Marotta e Senigallia, a un chilometro dal casello. A bordo della vettura viaggiavano tre persone. Due hanno riportato ferite lievi, mentre una è rimasta incastrata tra le lamiere dopo. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che l’hanno estratta dall’abitacolo e affidata ai sanitari in codice rosso. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Senigallia e Fano, impegnate in un’operazione delicata sia per il recupero dei feriti sia per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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