Tragedia al cimitero | va a salutare i familiari per la Pasqua un malore e muore

Un momento di commemorazione nel giorno di Pasqua si è trasformato in tragedia in un cimitero. Una persona si è recata sul luogo per salutare i familiari, ma ha accusato un malore improvviso e si è sentita male. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduta sul posto. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i presenti, che hanno assistito all’accaduto senza poter fare nulla.

Doveva essere un momento di raccoglimento e memoria, ma si è trasformato in una tragedia improvvisa nel giorno di Pasqua. A Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, un uomo di 66 anni, Antonio D’Auria, ha perso la vita mentre si trovava all’interno del cimitero comunale per rendere omaggio ai propri cari scomparsi. L’episodio si è verificato nella giornata di domenica 5 aprile, quando l’uomo è stato colto da un malore improvviso tra i viali del camposanto. In pochi istanti è scattato l’allarme: alcune persone presenti sul posto hanno immediatamente cercato di prestare i primi soccorsi, mentre veniva allertato il servizio di emergenza del 118. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Va al cimitero per ricordare i defunti e muore: tragedia a Pasqua a Sant’Antonio Abate (Napoli) Malore in bici a Pasqua: Giulio Fiorentini muore a 18 anni dopo il ricovero, tragedia nelle MarcheCosa è successo a Montemarciano? Una domenica di Pasqua che si trasforma in tragedia. Temi più discussi: Tragedia al cimitero, uomo trovato senza vita; Al cimitero di Isola commemorato il 110° anniversario della valanga della Caserma Campellio; Orribile scoperta nel cimitero: Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini; Il profondo dolore per la morte di Nicola, la proposta di intitolargli il parco, i funerali. La tragedia che addolora la città. Va al cimitero per ricordare i defunti e muore: tragedia a Pasqua a Sant’Antonio Abate (Napoli)Muore nel cimitero comunale di Sant’Antonio Abate il giorno di Pasqua. La vittima è Antonio D’Auria, 66 anni. Il cordoglio della sindaca Abagnale. Va al cimitero per omaggiare i propri defunti, ma si ... fanpage.it Va al cimitero, cade, batte la testa e muore. La tragedia di Luigina ieri mattina a Macerata FeltriaMACERATA FELTRIA E’ morta dopo essere caduta sul selciato e aver battuto la testa sulla strada che dalla sua casa porta al cimitero dove si recava tutte le mattine. E’ successo a Macerata Feltria ieri ... corriereadriatico.it La tragedia all'alba di Pasqua facebook Tragedia di Pasqua, barcone naufraga nel Mediterraneo: 80 dispersi x.com