Tragedia a Pasqua | un uomo perde il controllo dell’Audi si schianta e muore

Durante la serata di Pasqua, intorno alle 20, un incidente stradale si è verificato alla periferia di Matino nel Salento. Un uomo ha perso il controllo di un'auto di marca Audi, che si è schiantata causando il suo decesso. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. La tragedia ha interrotto i festeggiamenti e ha suscitato grande dolore tra i residenti.

MATINO – Tragedia nel Salento nella serata di Pasqua: perde la vita un uomo. Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un dramma, intorno alle 20 di ieri, alla periferia di Matino. Un incidente stradale ha strappato alla vita un uomo, residente nella cittadina, a 51 anni. L'auto sarebbe andata a impattare violentemente prima contro una barriera protettiva che costeggia la carreggiata e successivamente contro un palo della segnaletica stradale. Lo schianto, violento, non ha lasciato scampo al conducente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: l'uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Tragedia a Casoria, perde il controllo dell’auto e si schianta: Sergio muore sul colpoTragedia ieri pomeriggio, domenica 1 marzo, a Casoria in via Sannitica, in direzione Afragola, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in un...

Perde il controllo dell’auto e si schianta: muore 40enne a SansepolcroSANSEPOLCRO – Una mattinata di sangue sulle strade della Valtiberina, dove un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 40 anni.

Temi più discussi: Germania, Pasqua: albero cade e uccide 3 persone in una 'caccia alle uova', tra loro madre e figlio; Tragedia a Pasqua, 18enne muore mentre è in sella alla sua bicicletta: un passante lo trova a terra esanime; Germania, cade albero durante la caccia alle uova di Pasqua: tre morti; Tragedia alla vigilia di Pasqua: padre e figlio muoiono bruciati.

Va al cimitero per ricordare i defunti e muore: tragedia a Pasqua a Sant’Antonio Abate (Napoli)Muore nel cimitero comunale di Sant’Antonio Abate il giorno di Pasqua. La vittima è Antonio D’Auria, 66 anni. Il cordoglio della sindaca Abagnale. Va al cimitero per omaggiare i propri defunti, ma si ... fanpage.it

Tragedia di Pasqua sull’A21 tra Alessandria ed Asti: muore bambino di 8 anni, illeso il padreUn drammatico incidente ha spezzato ieri la vita di un bambino di soli 8 anni nel pomeriggio lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti ... ticinonotizie.it

Tragedia all'alba di Pasqua: auto esce di strada, Giulio muore a 33 anni --> https://www.nordest24.it/incidente-mortale-veronese-33enne-castagnaro-auto-fuori-strada facebook

Tragedia di Pasqua, barcone naufraga nel Mediterraneo: 80 dispersi x.com