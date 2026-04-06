Tragedia a Cavour | moto e furgone si scontrano morto un quarantaseienne

Un incidente mortale è avvenuto lunedì 6 aprile a Cavour. Un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo lo scontro tra un furgone e una moto in via Pinerolo, sulla provinciale 589. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare il conducente della moto. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi delle forze dell'ordine.

Lunedì 6 aprile 2026, un uomo di 46 anni perde la vita a Cavour dopo lo scontro tra un furgone e una moto in via Pinerolo, sulla provinciale 589. L’incidente è avvenuto in serata, coinvolgendo anche una donna. La dinamica del sinistro ha l’impatto violento tra i due mezzi. Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori, il conducente della moto non è sopravvissuto al trauma. La passeggera del motociclo è stata invece presa in carico dal personale del 118 Azienda Zero. Dopo i primi interventi sul campo, è stata trasferita con l’elisoccorso presso l’ospedale di Pinerolo. Il bilancio dei danni e le operazioni di soccorso. Le condizioni della donna trasportata in ospedale non appaiono preoccupanti, sebbene l’urto abbia causato diverse fratture. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Cavour: moto e furgone si scontrano, morto un quarantaseienne Terribile incidente a Cavour: scontro tra moto e furgone, morto un uomoUn terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, sull'ex statale 589 (denominata in quel tratto via Pinerolo) a Cavour. Leggi anche: Incidente ad Anzio: si scontrano auto e moto, un morto e cinque feriti